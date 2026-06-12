Noch ein Gutachten nach tödlichem Felssturz

Wo stand Bagger genau?

Am Freitag sollte eigentlich das Urteil fallen. Doch der Anwalt des Sprengmeisters (69), der für die Abtragung des absturzgefährdeten Felsbrockens engagiert worden war, beantragte ein weiteres Gutachten. Dieses den Absturz-Vorgang erläutern und klären, wo der Bagger, in dem der 31-jährige Sohn des Erstangeklagten saß, zum Zeitpunkt der Tragödie genau stand. Am Felsen oder – wie der Vater des Opfers glaubt – auf einer aufgeschütteten Rampe daneben. Durch den Absturz des Felsens wurde auch ein Mitarbeiter (64) des Sprengunternehmens getötet. Am 14. Oktober soll dieses Gutachten dann in einem weiteren Prozesstag erläutert werden.