Auf der „Jagd nach Köpfen“ für den Kulturbereich

Gibt es im Kulturbereich immer wieder Platz für neue Kräfte?

In absehbarer Zeit werden viele langgediente Führungskräfte in den Ruhestand gehen. Dies führt zu einem Generationenwechsel und zu einem Umbruch. Die kommende Führungsgeneration wird ihre Werte genau überprüfen und ein Konzept entwickeln müssen, wie vorgegebene Budgets halten und Personalressourcen effizient eingesetzt werden können.