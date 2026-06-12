Paukenschlag: Alkohol in Automatenshops verboten

„Schutz von Kindern hat oberste Priorität“

Auch FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml begrüßt die Entscheidung. „Klare Regeln und konsequente Kontrollen sind wichtige Voraussetzungen für ein sicheres Linz. Der Schutz unserer Kinder und Jugendlichen hat für uns oberste Priorität. Alkohol darf nicht rund um die Uhr und ohne jede persönliche Kontrolle verfügbar sein“, erklärt er. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes zeige, dass die Stadt mit ihrem bisherigen Vorgehen richtig gelegen sei.