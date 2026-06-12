Nach 30 Jahren ist schluss: Metallbetrieb pleite

Die T.F.M. Technologie für Metallbearbeitung GmbH, wie das Unternehmen mit Sitz im oberösterreichischen Traun offiziell heißt, wurde 1996 gegründet. Die Firma bietet im Wesentlichen Metallbearbeitung an, insbesondere in der mechanischen Fertigung, in der Konstruktion sowie im Werkzeug-, Formen- und Vorrichtungsbau. Im dreißigsten Jahr seines Bestehens hat der Betrieb am Freitag nun einen Eigentrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt.