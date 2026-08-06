Davon hängt es ab, wie gefährlich die Hitze wird

„Es hilft kein kühler Waschlappen im Nacken mehr, wenn eine Hitzewelle drei Wochen dauert“, sagte Projektmitarbeiterin und Gesundheitspsychologin Katja Čeplak. In den untersuchten Pflegeeinrichtungen wurden wiederholt 28 bis 30 Grad Celsius gemessen. Gleichzeitig entstünden zusätzliche Aufgaben wie das Anbieten von Getränken, das häufigere Wechseln von Kleidung und Abkühlen von Räumen. Selbst einfache Maßnahmen wie außen liegende Jalousien und Klimaanlagen würden derzeit oft am Budget scheitern. Laut Bachner zeigen wirtschaftliche Analysen jedoch, dass jeder Euro, der in die Klimawandelanpassung investiert wird, mehr als einen Euro an späteren Schäden vermeiden kann.