Alpinist stürzt vor Augen der Begleiterin ab – tot

Frau hörte plötzlich ein Geräusch

Nach rund einer halben Stunde habe die 21-Jährige plötzlich ein Geräusch wahrgenommen. „Als sie ihren Begleiter nicht mehr sehen konnte, ging sie einige Meter bergauf und verschaffte sich von einer Felskuppe aus einen Überblick. Dabei beobachtete sie, wie der Mann durch felsdurchsetztes Gelände abstürzte“, schildert die Polizei die tragischen Szenen.