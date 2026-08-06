Alpinist stürzt vor Augen der Begleiterin ab – tot

Schreckliches Alpinunglück am späten Mittwochnachmittag im Tiroler Pitztal: Ein 50-jähriger Bergsteiger kam bei einem Absturz im Bereich der Braunschweiger Hütte (2759 Meter) ums Leben. Seine junge Begleiterin (21) musste die schrecklichen Szenen mitansehen.
Laut Polizei stiegen der 50-Jährige und eine 21-jährige Begleiterin gegen 16 Uhr von der Braunschweiger Hütte ins Tal ab. Während des Abstiegs hielt der Mann mehrfach an, um Fotos zu machen. Die Frau befand sich etwa zehn Meter vor ihm auf dem Weg.
Als sie ihren Begleiter nicht mehr sehen konnte, ging sie einige Meter bergauf und verschaffte sich von einer Felskuppe aus einen Überblick.
Ermittler von der Polizei
Frau hörte plötzlich ein Geräusch
Nach rund einer halben Stunde habe die 21-Jährige plötzlich ein Geräusch wahrgenommen. „Als sie ihren Begleiter nicht mehr sehen konnte, ging sie einige Meter bergauf und verschaffte sich von einer Felskuppe aus einen Überblick. Dabei beobachtete sie, wie der Mann durch felsdurchsetztes Gelände abstürzte“, schildert die Polizei die tragischen Szenen.
Die Frau stieg sofort zu dem Verunglückten ab. Ein vorbeikommender Wanderer setzte den Notruf ab und eilte ebenfalls zur Unfallstelle. Gemeinsam leiteten sie sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.
Für 50-Jährigen kam jede Hilfe zu spät
Der alarmierte Rettungshubschrauber traf kurze Zeit später am Unfallort ein. Für den 50-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät – die Einsatzkräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.
Die Erhebungen ergaben, dass der Bergsteiger rund 100 Meter über felsiges Gelände abgestürzt war.
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