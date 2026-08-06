Polizist belästigte Frau mit Sex-Nachrichten

Am Abend desselben Tages suchte er nämlich im Internet die Handynummer der Frau heraus und schrieb sie per WhatsApp an. „Ich bin damals mit meinem Freund beim Abendessen gesessen. Wir fanden das unglaublich skurril, dass mich der Beamte angeschrieben hat und haben uns vorerst einen Spaß gemacht und zurückgeschrieben“, sagt die Zeugin aus. Das Paar wollte wissen, wie weit er gehen würde und fragte, ob er den Strafzettel löschen kann. Aus diesem vermeintlichen Spaß wurde schließlich schnell Ernst: „Sie haben der Frau sexuelle Dinge geschrieben, ihr sogar ein ,Dick-Pic‘ geschickt!“, erinnert ihn Frau Rat. „Ja, das war dumm, sie hat dann auch nicht mehr reagiert“, erinnert er sich zurück. Erwartet habe er sich von der Situation Ablenkung und Bestätigung. „Wieso haben Sie sich das nicht von Ihrer Freundin geholt?“, fragt die Richterin. – „Die war gerade mit anderen Dingen beschäftigt.“