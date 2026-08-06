Dobrindt: Drohnen-Vorfall ist „Anschlagsszenario“

„Neues Bedrohungsszenario“

Dobrindt warnte in der Pressekonferenz vor Spekulationen über Sprengstoff, Drohne und deren Herkunft. „Alle Spekulationen“ könnten „grundfalsch sein“. Man müsse in alle Richtungen ermitteln. Aber: „Dass eine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff sich hier auf einem Flughafengelände befindet, das ist ein neues Bedrohungsszenario“, so Dobrindt. Man habe es mit einem Wettbewerb zu tun, der „möglicherweise auch fremde Mächte“ einschließe, die offensichtlich zu erheblicher Verunsicherung in Deutschland beitragen wollten.