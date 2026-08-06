In Saalfelden erwartet! Ilzer-Star vor RB-Wechsel

Lange wurde über die Zukunft von Fisnik Asllani spekuliert, jetzt herrscht wohl Klarheit. Der Offensivspieler wird die TSG Hoffenheim und Trainer Christian Ilzer verlassen und sich RB Leipzig anschließen. Am Donnerstag wird der 23-Jährige schon im Leipziger Trainingslager in Saalfelden erwartet. Als Ersatz steht ein ÖFB-Teamspieler bereit.
Für Christian Ilzer war es nach der vergangenen Saison fast schon klar, dass er künftig ohne Asllani planen muss. Zu stark waren die Leistungen des jungen Offensivspielers. Dementsprechend gab es seit Wochen Gerüchte über einen Transfer. Nun hat RB Leipzig offenbar Nägel mit Köpfen gemacht und ist bereit, etwa 30 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, wie die „Bild“ berichtet.
Zudem hat der Spieler den „Bullen“ schon seine Zusage gegeben. Bereits am Donnerstag wird er im Trainingslager in Saalfelden erwartet. Es ist das Ende eines Tauziehens. Denn auch Borussia Dortmund und der FC Barcelona hatten Interesse an Asllani gezeigt – am Ende bekommen nun aber die Leipziger den Zuschlag.
ÖFB-Teamspieler als Ersatz
Ausschlaggebend dafür sind auch die Transfereinnahmen durch den anstehenden Verkauf von Yan Diomande. Der 19-Jährige wird wohl schon in Kürze für eine RB-Rekordablöse von rund 125 Millionen Euro zu Real Madrid wechseln.
Für Hoffenheim ist der Abgang des Offensivspielers ein herber Verlust, aber eben einer, mit dem man bereits gerechnet hatte. Auch deshalb haben Geschäftsführer Andreas Schicker und Co. früh reagiert und etwa ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer und Talent Nathan de Cat unter Vertrag genommen.
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