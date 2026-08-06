In Saalfelden erwartet! Ilzer-Star vor RB-Wechsel

Für Christian Ilzer war es nach der vergangenen Saison fast schon klar, dass er künftig ohne Asllani planen muss. Zu stark waren die Leistungen des jungen Offensivspielers. Dementsprechend gab es seit Wochen Gerüchte über einen Transfer. Nun hat RB Leipzig offenbar Nägel mit Köpfen gemacht und ist bereit, etwa 30 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, wie die „Bild“ berichtet.