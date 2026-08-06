19 Hektar Wald gerodet: Bescheid jetzt ungültig?

Die massive Waldrodung in Ohlsdorf (Oberösterreich) wurde mit neuen Jobs begründet. Jetzt wird die zuständige Landesrätin gefragt, ob der Zweck auch tatsächlich erfüllt wurde.
Die exakt 19 Hektar große Fläche neben der A1 ist seit mittlerweile fünf Jahren gerodet. Das international aufgestellte Unternehmen VGP Parks errichtete dort eine riesige Halle, die dem Unternehmen Rewe als Obst- und Gemüselager dient. Damit die Rodung in diesem sensiblen Gebiet trotz eines eindeutig negativen Gutachtens eines forstfachlichen Sachverständigen genehmigt werden konnte, wurde getrickst, gedrängt und mit zahlreichen Argumenten gearbeitet.
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