19 Hektar Wald gerodet: Bescheid jetzt ungültig?

Die exakt 19 Hektar große Fläche neben der A1 ist seit mittlerweile fünf Jahren gerodet. Das international aufgestellte Unternehmen VGP Parks errichtete dort eine riesige Halle, die dem Unternehmen Rewe als Obst- und Gemüselager dient. Damit die Rodung in diesem sensiblen Gebiet trotz eines eindeutig negativen Gutachtens eines forstfachlichen Sachverständigen genehmigt werden konnte, wurde getrickst, gedrängt und mit zahlreichen Argumenten gearbeitet.