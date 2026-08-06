Früher Sommer-Start: „Endlich verletzungsfrei!“

Olympisches Flair für die Kärntner Skispringer Daniel Tschofenig und Maxi Ortner. In Courchevel, auf jener Schanze, auf der schon 1992 die olympischen Bewerbe ausgetragen wurden und 2030 wieder stattfinden werden, steigen die ÖSV-Asse am Wochenende in den Sommer Grand Prix ein – über einen Monat früher als letztes Jahr.