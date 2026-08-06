Früher Sommer-Start: „Endlich verletzungsfrei!“

Kärntner Skisprung-Duo legt am Samstag im Sommer Grand Prix in Courchevel los. Olympia-Schanze wird bis zu den Spielen 2030 aber wohl noch adaptiert. Daniel Tschofenig ist froh: „Endlich wieder verletzungsfrei!“ Maxi Ortner geht von einem generellen Abtasten aus.
Olympisches Flair für die Kärntner Skispringer Daniel Tschofenig und Maxi Ortner. In Courchevel, auf jener Schanze, auf der schon 1992 die olympischen Bewerbe ausgetragen wurden und 2030 wieder stattfinden werden, steigen die ÖSV-Asse am Wochenende in den Sommer Grand Prix ein – über einen Monat früher als letztes Jahr.
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