Paar wurde mit Pkw von der Autobahn geschleudert

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr. Auf der Brennerautobahn (A13) kam der von einem Deutschen (73) gelenkte Wagen bei der Ausfahrt zum Europabrücken-Parkplatz aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug streifte in der Folge einen Baum, prallte gegen eine Bauhütte, in der Material gelagert ist, und wurde in den angrenzenden Wald geschleudert.