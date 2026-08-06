Paar wurde mit Pkw von der Autobahn geschleudert

Auf der Brennerautobahn in Tirol ereignete sich Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall. Bei der Ausfahrt zum Parkplatz an der Europabrücke kam ein Autofahrer (73) von der Fahrbahn ab. Zuerst streifte das Fahrzeug einen Baum, prallte gegen eine Bauhütte und wurde in den Wald geschleudert.
Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr. Auf der Brennerautobahn (A13) kam der von einem Deutschen (73) gelenkte Wagen bei der Ausfahrt zum Europabrücken-Parkplatz aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug streifte in der Folge einen Baum, prallte gegen eine Bauhütte, in der Material gelagert ist, und wurde in den angrenzenden Wald geschleudert.
Das Fahrzeug kam dort zum Stillstand. Der Lenker und seine 60-jährige Beifahrerin wurden erheblich verletzt und nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Autobahnabfahrt blieb während des Einsatzes befahrbar. Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren, die Bergrettung, Rettungsdienst, Notarzt, Mitarbeiter der Autobahngesellschaft Asfinag sowie drei Polizeistreifen.
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