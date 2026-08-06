Tragödie! Brasilien-Talent fährt 84-Jährigen tot

Der 19-Jährige bestreitet die Vorwürfe und gibt an, dass er mit 50 km/h unterwegs gewesen sei und noch versucht habe, dem Mann auszuweichen. Nach einer Anhörung wurde der Linksverteidiger vorerst wieder entlassen, muss aber vorerst monatlich vor Gericht erscheinen. Außerdem darf Bosshardt seinen Wohnsitz nicht länger als acht Tage verlassen, sein Führerschein wurde eingezogen. Die zuständige Richterin deutete zudem an, dass es ausreichend Indizien für eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung gebe.