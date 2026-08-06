Immer mehr Tropennächte in den Landeshauptstädten

Keine einzige Tropennacht in Lienz

Teilweise hat sich die Zahl der besonders heißen Nächte im Vergleich zum Zeitraum 1991 bis 2020 verzehnfacht, zum Beispiel in Salzburg. Durch den Wärmeinseleffekt nimmt die Zahl vor allem in Städten zu. Wer vor den Tropennächten fliehen will, sollte einen Abstecher nach Lienz machen. In der Osttiroler Stadt gab es in diesem Jahr keine einzige Tropennacht, der Spitzenwert lag 2005 bei einer.