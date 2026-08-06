BH-Causa bei Frauen-Tour: Kritik an Kontrollen

Von „absurden Kontrollen“ sprach wiederum Shari Bossuyt. Die deutsche Zeitfahrmeisterin Franziska Koch ergänzte: „Ich habe gehört, dass da jemand steht, der ein bisschen guckt, was wir alles im BH sozusagen drin haben. Bei den Männern sieht man deutlich, wenn sie etwas ins Trikot reinstecken bei uns vielleicht nicht.“ Am Ende zeigte sie dennoch etwas Verständnis für die Kontrollen: „Aber es sind natürlich dieselben Regeln für alle und deswegen finde ich es okay, wenn man da kontrolliert.“