Abhöraffäre! Ermittlungen gegen ORF-Stiftungsrat

Jetzt wird es für den wegen seiner Deals im und außerhalb des ORF ohnehin höchst umstrittenen SPÖ-Stiftungsratschef Heinz Lederer juristisch eng. Die Wiener Staatsanwaltschaft führt den obersten Roten im Rundfunk als Beschuldigten! Ermittelt wird wegen Verdachts der schweren Nötigung bei einem Handygespräch in mutmaßlicher Mafia-Manier mit dem damaligen Generaldirektor Roland Weißmann.
Kurz vor der Wahl der 13 Direktoren im ORF und des just am selben Tag über die Bühne gehenden ersten Verhandlung am Arbeitsgericht über die Millionenabfertigung für den gestürzten ORF-General platzt der nächste Skandal rund um den angeschlagenen Medien-Riesen.
Lauschangriff brachte schon Wiener Kammerboss Ruck zu Fall
Wieder einmal steht ein „Lauschangriff“ wie bei dem mittlerweile zurückgetretenen Wiener Kammerboss Walter Ruck im Mittelpunkt. Diesmal allerdings wurde ein Gespräch nicht illegal aufgenommen, sondern das Handy-Telefonat laut gestellt und mitgeschrieben. Die „Krone“ kennt die brisanten Details aus dem Justizakt:
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