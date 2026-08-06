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Anruf in Mafia-Manier

Abhöraffäre! Ermittlungen gegen ORF-Stiftungsrat

Innenpolitik
06.08.2026 04:59
Nach der Chat-Kronzeugin wegen mutmaßlicher Erpressung beschäftigt jetzt auch Heinz Lederer ...
Nach der Chat-Kronzeugin wegen mutmaßlicher Erpressung beschäftigt jetzt auch Heinz Lederer wegen Nötigungs-Verdachts in der ORF-Affäre die Ermittler.(Bild: Krone KREATIV/EVA Manhart/APA/picturedesk.com, Georg Hochmuth/picturedesk.com, stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Budin
Porträt von Anja Richter
Von Christoph Budin und Anja Richter

Jetzt wird es für den wegen seiner Deals im und außerhalb des ORF ohnehin höchst umstrittenen SPÖ-Stiftungsratschef Heinz Lederer juristisch eng. Die Wiener Staatsanwaltschaft führt den obersten Roten im Rundfunk als Beschuldigten! Ermittelt wird wegen Verdachts der schweren Nötigung bei einem Handygespräch in mutmaßlicher Mafia-Manier mit dem damaligen Generaldirektor Roland Weißmann. 

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Kurz vor der Wahl der 13 Direktoren im ORF und des just am selben Tag über die Bühne gehenden ersten Verhandlung am Arbeitsgericht über die Millionenabfertigung für den gestürzten ORF-General platzt der nächste Skandal rund um den angeschlagenen Medien-Riesen.

Lauschangriff brachte schon Wiener Kammerboss Ruck zu Fall
Wieder einmal steht ein „Lauschangriff“ wie bei dem mittlerweile zurückgetretenen Wiener Kammerboss Walter Ruck im Mittelpunkt. Diesmal allerdings wurde ein Gespräch nicht illegal aufgenommen, sondern das Handy-Telefonat laut gestellt und mitgeschrieben. Die „Krone“ kennt die brisanten Details aus dem Justizakt:

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