Abhöraffäre! Ermittlungen gegen ORF-Stiftungsrat

Jetzt wird es für den wegen seiner Deals im und außerhalb des ORF ohnehin höchst umstrittenen SPÖ-Stiftungsratschef Heinz Lederer juristisch eng. Die Wiener Staatsanwaltschaft führt den obersten Roten im Rundfunk als Beschuldigten! Ermittelt wird wegen Verdachts der schweren Nötigung bei einem Handygespräch in mutmaßlicher Mafia-Manier mit dem damaligen Generaldirektor Roland Weißmann.