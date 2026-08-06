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Family Fun Friday

krone.tv lädt Sie ins Kino zu Paw Patrol ein

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06.08.2026 08:38
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Am Freitag, dem 14. August, um 16 Uhr laden die Cineplexx Kinos in Österreich Sie und Ihre Familie wieder zum Family Fun Friday ein – perfekt für Sie und Ihre Familie. Dieses Mal zeigen die Cineplexx Kinos den Film „Paw Patrol: Der Dino Film“. 

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Nachdem ihr Schiff in einen mysteriösen Sturm gerät, landen die PAW-Patrol-Welpen auf einer unbekannten tropischen Insel, auf der Dinos leben. Dort treffen sie auf Rex, einen Welpen, der vor Jahren auf der Insel gestrandet ist und sich seitdem zu einem Dino-Experten entwickelt hat. Als Bürgermeister Besserwisser, Erzrivale der PAW Patrol, rücksichtslos mit dem Abbau der natürlichen Ressourcen der Insel beginnt, löst er damit unbeabsichtigt den Ausbruch eines großen Vulkans aus. Die PAW-Patrol-Welpen werden in eine Reihe von spannenden, riesigen Dinosaurier-Rettungsaktionen verwickelt, größer als alles, was sie je zuvor erlebt haben, während sie Besserwisser aufhalten müssen, um die Insel zu schützen.

(Bild: © 2026 Paramount Pictures & Spin Master Ltd. PAW PATROL /Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures & Spin Master Ltd. PAW PATROL /Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures & Spin Master Ltd. PAW PATROL /Constantin Film Österreich)

Im Kino dabei sein
krone.tv lädt Sie und zwei weitere Begleitpersonen am Family Fun Friday nun ein, das spannende Abenteuer am 14. August um 16:00 Uhr in den folgenden Kinos in Österreich zu erleben: 

  • Cineplexx Donau Zentrum
  • Cineplexx Amstetten
  • Cineplexx Linz
  • Cineplexx Parndorf
  • Cineplexx Leoben
  • Cineplexx Villach
  • Cineplexx Salzburg Airport
  • Cineplexx Wörgl
  • Cineplexx Hohenems

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 11.08, 09:00 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Glück.

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