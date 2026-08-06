Rehe verendeten bei Versuch, aus Kanal zu trinken

Futter für Tiere wird knapp

Doch nicht nur die Flora leidet: Rehe, Hasen, Vögel und Igel finden nichts mehr zu trinken, auch das Futter wird knapp. „Viele Pflanzen, aus denen sie sonst Wasser beziehen, sind ausgetrocknet und Mangelware. Die Lage ist schon so dramatisch, dass die Tiere um jeden Preis ihren Durst stillen wollen“, weiß Landesjägermeister Christopher Böck. Erst kürzlich sei im Bezirk Perg ein Dutzend Rehe beim Versuch, aus einem Kanal zu trinken, verendet, auch am Ennskanal häufen sich die Fälle.