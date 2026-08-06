Rehe verendeten bei Versuch, aus Kanal zu trinken

Dramatische Szenen spielen sich aufgrund der anhaltenden Hitzewelle und Trockenheit in der Pflanzen- und Tierwelt ab. Bäume färben sich etwa gelb und Wildtiere suchen nach Futter und Wasser. Wie gefährlich diese Suche sein kann, zeigt der Fall von mehreren verendeten Rehen.
Egal, wohin man schaut, überall sieht man die Auswirkungen der aktuellen Rekordhitze. „Den Birken geht es besonders schlecht, viele sind schon ganz gelb. Auch Fichten, Eschen, Weiden, Erlen, Föhren und Rotbuchen sind gefährdet, wobei der jeweilige Standort eine wichtige Rolle spielt“, sagt Stefan Weigl, Leiter des Biodiversitätszentrums Linz.
Besser dran sind trockenheits- und hitzeresistentere Arten mit tieferen Wurzeln. „Etwa Schafgarbe und Hornklee sieht man viel, die übrigen Gräser sind schon ganz vertrocknet“, so der Biologe.
Jeder kann den Tieren mit einer Tränke helfen. Man muss nur das Wasser sauber halten.
Landesjägermeister Christopher Böck
Futter für Tiere wird knapp
Doch nicht nur die Flora leidet: Rehe, Hasen, Vögel und Igel finden nichts mehr zu trinken, auch das Futter wird knapp. „Viele Pflanzen, aus denen sie sonst Wasser beziehen, sind ausgetrocknet und Mangelware. Die Lage ist schon so dramatisch, dass die Tiere um jeden Preis ihren Durst stillen wollen“, weiß Landesjägermeister Christopher Böck. Erst kürzlich sei im Bezirk Perg ein Dutzend Rehe beim Versuch, aus einem Kanal zu trinken, verendet, auch am Ennskanal häufen sich die Fälle.
Gesamtes Land ist massiv betroffen
„Wir stellen Tränken bereit, halten sie sauber und füllen sie regelmäßig auf“, so Böck. Stellenweise geschehe das fast jeden Sommer, aber: „In dieser Stärke und Ausbreitung, dass auch größere Bäche, Tümpel und auch Pflanzen austrocknen, das hatten wir in den vergangenen Jahrzehnten noch nie. Fast das gesamte Land ist massiv betroffen.“ Helfen und Tränken aufstellen könne jeder, man müsse nur das Wasser sauber halten – sonst verbreiten sich auch noch Krankheiten und Parasiten unter den Tieren.
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