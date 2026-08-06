Unwetter und Waldbrände: 350 Helfer im Einsatz

Waldbrände durch Blitzeinschlag

Gleichzeitig standen die Feuerwehren bei insgesamt sechs Waldbränden im Einsatz. Hinzu kamen fünf Verkehrsunfälle, bei denen teils Personen verletzt wurden. Zu den größeren Bränden zählte jener am Krahstein bei Tauplitz, wo rund 50 Quadratmeter Wald betroffen waren. Vier Feuerwehren mit etwa 60 Einsatzkräften brachten den Brand bis gegen 21 Uhr unter Kontrolle.