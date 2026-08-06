Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spitäler gefordert

Rekordhitze: So oft rückten Rettungskräfte aus

Wien
06.08.2026 05:00
Zehn Prozent mehr Einsätze bei Berufsrettung
Zehn Prozent mehr Einsätze bei Berufsrettung(Bild: Berufsrettung Wien)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Ab Donnerstag gilt die rote Hitzewarnstufe für Wien nicht mehr. Die vergangenen Tage forderten Rettung sowie Spitäler besonders. Der „Krone“ gegenüber zogen sie eine Zwischenbilanz.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Leichtes Aufatmen bei Sanitätern und Beschäftigten in Spitälern. Ab Donnerstag klettern die Temperaturen ein wenig nach unten. In den vergangenen Tagen stiegen die Einsätze laut Berufsrettung um zehn Prozent an.

Auch wenn die letzte Hitzewelle trotz höherer Temperaturen für die Berufsrettung zu weniger Einsätzen führte als jene im Juni. Zumeist werden die Helfer wegen Schwindels, Dehydrierung und Kollaps gerufen.

2000 Anrufe
Die telefonische Gesundheitsberatung 1450 verzeichnete mit 2000 Anrufen pro Tag besonders zu Mittag und abends einen Anstieg. Gesunde und Jüngere seien ebenso unter den Betroffenen.

Lesen Sie auch:
In der Lobau konnte „Brand aus“ gegeben werden.
Feuer in Wiener Lobau
18 Hektar in Flammen: Brandeinsatz beendet
05.08.2026

Die Sympotme seien meist die gleichen: „Ein Patient ruft an, weil er müde ist und zittert, nachdem er draußen spazieren war. Eine andere ruft wegen eines möglichen Sonnenstichs an“, erklärt eine Sprecherin. Besonders belastet seien Personen mit bestehenden Herkreislaufbeschwerden. 

Gefahr noch nicht gebannt 
In den Spitälern des Wiener Gesundheitsverbunds (Wigev) verzeichnete man, analog zur Hitze im Juni, ein höheres Patientenaufkommen. „In Spitzenzeiten behandeln wir jeden fünften Patienten wegen hitzebedingter Beschwerden“, betont Alexander Spiegel, Leiter der Notfallabteilung der Klinik Ottakring.

Die Zahl wird wohl noch steigen. Nur am Freitag fallen die Temperaturen kurzzeitig unter 30 Grad. Danach steigen sie wieder allmählich an. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
06.08.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
26° / 33°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
26° / 33°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
26° / 32°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
25° / 32°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
23° / 32°
Symbol heiter

krone.tv

Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
164.030 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
152.194 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
151.536 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2947 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
2619 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1554 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Mehr Wien
„Krone“-Interview
Bibiza: „Der Vergleich mit Falco ist mir egal“
Spitäler gefordert
Rekordhitze: So oft rückten Rettungskräfte aus
Conference League
LIVE ab 18 Uhr: Rapid muss auswärts bei Paide ran
Conference League
LIVE ab 19.30 Uhr: Beitar Jerusalem gegen Austria!
Wilde Fahrt durch Wien
Mann floh nach Unfall einfach: Mit Schuss gestoppt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf