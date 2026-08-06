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Asly nach Asien Cup

Iranische Spielerinnen in Australien eingebürgert

Fußball International
06.08.2026 08:43
Atefeh Ramezanisadeh und Fatemeh Pasandideh (rechts)
Atefeh Ramezanisadeh und Fatemeh Pasandideh (rechts)(Bild: Krone-Collage/AFP/STR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ihre Heimat haben sie hinter sich lassen müssen, nun haben sie eine neue gefunden: Die iranischen Fußballerinnen Fatemeh Pasandideh (22) und Atefeh Ramezanisadeh (34), die während des Asien Cups Asyl in Australien beantragt hatten, sind australischen Medienberichten zufolge eingebürgert worden. Bei einer feierlichen Zeremonie in Brisbane bekamen sie bereits am Mittwoch in Anwesenheit von Innenminister Tony Burke ihre neuen Dokumente überreicht.

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Die beiden gehörten zu einer Gruppe von insgesamt sieben Teammitgliedern, die während des Turniers Asyl in Down Under bekommen hatten. Hintergrund war, dass die Mannschaft vor dem Auftaktspiel die Nationalhymne nicht mitgesungen hatte. Im Iran wurde das als Zeichen gegen die Führung in Teheran gewertet. Staatsmedien bezeichneten sie später als „Verräterinnen“, auch wenn sie bei den folgenden Partien wieder mitsangen und salutierten.

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„Stolz und dankbar“
„Gestern war einer der glücklichsten Tage meines Lebens. Ich bin unglaublich stolz und dankbar, nun offiziell australische Staatsbürgerin zu sein“, zitierte die Zeitung „Cairns Post“ aus einer Erklärung Pasandidehs. Nach allem, was sie und ihre Teamkollegin durchgemacht hätten, bedeute dieser Moment unendlich viel. „Es ist nicht nur eine Urkunde – es ist ein Neuanfang und ein Ort, den ich mit Stolz mein Zuhause nennen darf.“ Ramezanisadeh sprach von einem „unvergesslichen Tag“.

Das Schicksal des iranischen Teams hatte im März für großen Wirbel gesorgt. Fünf der Spielerinnen kehrten nach massivem Druck auf ihre Familien schließlich doch in den Iran zurück. Pasandideh und Ramezanisadeh hingegen blieben in Australien, hielten an ihrem Asylantrag fest und erhielten zunächst humanitäre Visa. Zeitweise trainierten sie beim australischen Erstligisten Brisbane Roar. Bereits im April hatten die Sportlerinnen erklärt, sie hofften auf eine Profi-Karriere in Australien.

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