Getöteter Kater: „Freispruch ist fatales Zeichen“

Die Freisprüche für vier junge Tiroler, die Kater „Schmotzer“ töteten und die Tat auch noch filmten, bewegt ganz Österreich. Auch in der „Krone“-Tierecke laufen seit den Urteilen die Telefone heiß. Unsere Leser stoßen bei Tierexpertin Maggie Entenfellner auf offene Ohren: „Dieses Urteil sorgt zu Recht für Empörung. Denn am Ende bleibt der Eindruck zurück, dass das Leid eines Tieres rechtlich nicht jenes Gewicht erhält, das ihm unsere Gesellschaft längst beimisst.“