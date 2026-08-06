Hitze, Brände, Unwetter: Einsatzkräfte gefordert!

Rekordtemperaturen über 40 Grad, massive Waldbrände und seit den frühen Stunden des Donnerstags teils heftige Gewitter: Österreichs Einsatzkräfte werden derzeit unter Extrembedingungen gefordert. krone.at begleitet Sie auch am heutigen Tag mit einem Liveticker.
Am Mittwoch wurden die höchsten Temperaturen Österreichs erneut mit 41,2 Grad im niederösterreichischen Bad Deutsch-Altenburg gemessen – und damit binnen eines Tages der nächste Allzeit-Hitzerekord aufgestellt. Es folgte erneut eine – für wohl viele wenig erholsame – Tropennacht.
Seit den frühen Morgenstunden ziehen nun vor allem im nördlichen Waldviertel in Niederösterreich erste Gewitter durch. Am Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für Unwetter auch im Norden, Nordosten sowie im südwestlichen Bergland. „Trocken bleibt es vermutlich nur im äußeren Südosten“, teilte GeoSphere Austria mit.
Die Frühtemperaturen liegen laut GeoSphere Austria zwischen 15 und 26 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 28 und 37 Grad Celsius – mit den höchsten Werten im Südosten.
Die wichtigsten Meldungen in Kürze:
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