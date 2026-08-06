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Hitze, Brände, Unwetter: Einsatzkräfte gefordert!

Österreich
06.08.2026 07:45
Hitze, Brände, Unwetter: Die aktuellen Wetterbedingungen setzen der Natur schwer zu.
Hitze, Brände, Unwetter: Die aktuellen Wetterbedingungen setzen der Natur schwer zu.(Bild: Krone-Collage/APA/HARALD SCHNEIDER, Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen, stock.adobe.com -Menno van der Haven)
Porträt von Christine Steinmetz
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Porträt von Katharina Wurzer
Von Christine Steinmetz , Charlotte Sequard-Poyer und Katharina Wurzer

Rekordtemperaturen über 40 Grad, massive Waldbrände und seit den frühen Stunden des Donnerstags teils heftige Gewitter: Österreichs Einsatzkräfte werden derzeit unter Extrembedingungen gefordert. krone.at begleitet Sie auch am heutigen Tag mit einem Liveticker.

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Am Mittwoch wurden die höchsten Temperaturen Österreichs erneut mit 41,2 Grad im niederösterreichischen Bad Deutsch-Altenburg gemessen – und damit binnen eines Tages der nächste Allzeit-Hitzerekord aufgestellt. Es folgte erneut eine – für wohl viele wenig erholsame – Tropennacht.

Seit den frühen Morgenstunden ziehen nun vor allem im nördlichen Waldviertel in Niederösterreich erste Gewitter durch. Am Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für Unwetter auch im Norden, Nordosten sowie im südwestlichen Bergland. „Trocken bleibt es vermutlich nur im äußeren Südosten“, teilte GeoSphere Austria mit.

Die Frühtemperaturen liegen laut GeoSphere Austria zwischen 15 und 26 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 28 und 37 Grad Celsius – mit den höchsten Werten im Südosten.

Die wichtigsten Meldungen in Kürze:

  • Am Mittwoch wurde in Bad Deutsch-Altenburg (NÖ) mit 41,2 Grad ein neuer Temperaturrekord registriert.
  • In Niederösterreich stand ein Föhrenwald bei St. Egyden am Steinfeld in Flammen. Das Feuer konnte noch in den späten Abendstunden unter Kontrolle gebracht werden.
  • Im Waldviertel ziehen bereits Gewitter durch, die Unwetterwahrscheinlichkeit steigt im Laufe des Tages in weiten Teilen des Landes.
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