Hitze, Brände, Unwetter: Einsatzkräfte gefordert!

Seit den frühen Morgenstunden ziehen nun vor allem im nördlichen Waldviertel in Niederösterreich erste Gewitter durch. Am Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für Unwetter auch im Norden, Nordosten sowie im südwestlichen Bergland. „Trocken bleibt es vermutlich nur im äußeren Südosten“, teilte GeoSphere Austria mit.