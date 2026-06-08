Angriff auf Zug: Kiew vermiest Russen Krim-Urlaub

Benzin wird rationiert

Grund für die ausbleibenden Urlauber sei auch die Rationierung von Kraftstoff an den Tankstellen. Inzwischen gibt es nur noch 20 Liter Benzin pro Woche – statt wie bisher pro Tag. Dabei müssen die Kunden einen im Voraus erworbenen QR-Code nutzen, auf den man nur über die von der russischen Regierung kontrollierte Messenger-App „Max“ zugreifen kann, berichtet das US-Institut ISW unter Berufung auf russische Behörden. Die Benzinkrise hält viele Autofahrer von Reisen auf die Krim ab.