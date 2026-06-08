Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlag in Hochsaison

Angriff auf Zug: Kiew vermiest Russen Krim-Urlaub

Ausland
08.06.2026 11:41
Getroffen wurde ein Passagierzug, der zwischen Moskau und Simferopol auf der Krim verkehrt. ...
Getroffen wurde ein Passagierzug, der zwischen Moskau und Simferopol auf der Krim verkehrt. (Archivbild)(Bild: Wikimedia Commons/Совет министров Республики Крым/CC BY 4.0)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Wieder hat die Ukraine für Russland genau zur Unzeit zugeschlagen: Mit einem Angriff auf St. Petersburg überschattete sie Putins Wirtschaftsforum, jetzt griff sie mitten in der touristischen Hochsaison einen Passagierzug an, der in Richtung der Urlaubsregion auf der besetzten Krim unterwegs war.

0 Kommentare

Bei dem Drohnenangriff auf den Tavria-Express, der zwischen Moskau und Simferopol verkehrt, wurde der Assistent des Lokführers getötet, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter auf der Krim, Sergej Aksjonow, auf Telegram mit. Der Lokführer selbst sei verletzt worden. Fahrgäste wurden laut Aksjonow keine verletzt. Der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt – mitten in der Urlaubshochsaison.

Sämtliche Züge evakuiert
Es seien sämtliche Züge evakuiert und die Passagiere in Bussen weiter transportiert worden, teilte die Bahngesellschaft Grand Service Express bei Telegram mit. Bereits vorige Woche gab es nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Nahverkehrszug laut Behörden einen Toten und zwei Verletzte. Insgesamt meldete Russland am Montagmorgen den nächtlichen Abschuss von mehr als 300 Drohnen. Bei den ukrainischen Angriffen wurde erneut auch ein Ölterminal im Schwarzmeerhafen Noworossijsk getroffen.

Schlag in Tourismusregion
Der neuerliche Angriff trifft auch das Hotel- und Gaststättengewerbe auf der Krim empfindlich. Experten rechnen laut der Moskauer Zeitung „Kommersant“ damit, dass auf der bei den Russen beliebten Halbinsel in diesem Jahr drei bis vier Millionen Touristen wegbleiben. Die Zeitung berichtete von zahlreichen Stornierungen und rückläufigen Buchungszahlen.

Lesen Sie auch:
Am Mittwoch hatte die Ukraine laut russischen Behörden kurz vor dem Start des internationalen ...
Neue Ukraine-Angriffe
Experte: Russen werden zunehmend kriegsmüde
04.06.2026
Ukraine schlägt zu
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
03.06.2026
Beschädigte Anlagen
Russland exportiert wegen Drohnenangriffen mehr Öl
03.06.2026

Benzin wird rationiert
Grund für die ausbleibenden Urlauber sei auch die Rationierung von Kraftstoff an den Tankstellen. Inzwischen gibt es nur noch 20 Liter Benzin pro Woche – statt wie bisher pro Tag.  Dabei müssen die Kunden einen im Voraus erworbenen QR-Code nutzen, auf den man nur über die von der russischen Regierung kontrollierte Messenger-App „Max“ zugreifen kann, berichtet das US-Institut ISW unter Berufung auf russische Behörden. Die Benzinkrise hält viele Autofahrer von Reisen auf die Krim ab.

Auch bei Grundnahrungsmitteln und anderen Versorgungsgütern herrscht auf der Krim inzwischen Mangel. Das unabhängige russische Portal „Agenstvo“ berichtet, dass sich Bewohner vor wenigen Tagen über Einschränkungen beim Verkauf einiger Grundnahrungsmittel wie Buchweizen, Zucker, Reis und Mehl beschwerten. Wie das ISW schreibt, versuchen die Besatzungsbehörden, die Ursache für die Knappheit zu vertuschen, indem sie behaupten, dass natürliche Flauten bei der Ernte einige Produkte vorübergehend zu Mangelware machen.

Tote bei Angriffen auf Saporischschja
Unterdessen sind bei russischen Angriffen auf die südostukrainische Region Saporischschja nach Behördenangaben fünf Menschen getötet worden. 14 weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Iwan Fedorow, auf Telegram mit. Russland habe das Gebiet mit Luftangriffen und Artillerie beschossen. Dabei seien Infrastruktur, Wohngebäude und Autos beschädigt worden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
08.06.2026 11:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf