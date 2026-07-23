Rubio und Lawrow sprachen 35 Minuten miteinander

Peskow hofft auf Besuch von Witkoff und Kushner

US-Außenminister Marco Rubio bezeichnete das kurze Gespräch mit Lawrow jetzt als „gut und offen“. Für Fortschritte auf dem Weg zu einem Frieden seien „neue Vorschläge und neue Ideen“ nötig. Das Weiße Haus sei jedenfalls bereit, eine konstruktive Rolle dabei zu spielen. Derzeit sei der Krieg „extrem blutig“, sagte der Politiker. Beide Seiten hätten daher ein Interesse an einem Kriegsende. Ein weiterer Gesprächsinhalt soll der Krieg im Nahen Osten gewesen sein. Details dazu wurden nicht bekannt. Die russische Regierung kritisiert als Verbündeter des Iran immer wieder die US-Angriffe.