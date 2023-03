Vernichtungsfeldzug gegen die ukrainische Kultur

„Russen vernichten alles, was mit der ukrainischen Identität, Geschichte und mit der ukrainischen Sprache zu tun hat“, erklärt die Historikerin. Anfang März wurde die Nationale Wissenschaftliche Korolenko-Bibliothek in Charkiw - eine der größten in der Ukraine und in Europa - von den Besatzern angegriffen. Dabei barsten die Fenster, das Hauptgebäude und zwei Buchdepots wurden beschädigt. Die Landesbibliothek von Tschernihiw, die Angriffe der Bolschewiken im Jahr 1917 und den Zweiten Weltkrieg überstanden hatte, wurde ebenfalls von russischen Truppen zerstört. Die Invasoren warfen eine 500-Kilogramm-Sprengbombe in den Hof der Bibliothek. Ausgelöscht wurde auch das Geheimdienstarchiv des Gebiets Tschernihiw. Dort gab es Archivalien, die Repressalien des Sowjetregimes gegen die Ukraine schilderten.