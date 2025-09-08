Superwaffe „Flamingo“: Erster Angriff auf die Krim

Teure Waffe mit Potenzial

Stand August wird in der Ukraine ein „Flamingo“ pro Tag produziert. Bis Ende 2025 soll die Produktion auf knapp sieben pro Tag, etwa 2500 im Jahr hochgeschraubt werden. Helfen soll dabei eine Kooperation mit Dänemark: Die dänische Firma FPRT, Tochtergesellschaft von Fire Point, soll ab Dezember den festen Treibstoff für die „Flamingos“ herstellen, berichtet „The Defense Post“. Knackpunkt bei den Lenkwaffen sind auch die hohen Herstellungskosten. Ein Marschflugkörper kostet etwas weniger als eine Million Euro. Zukünftige Angriffe sind also äußerst kostspielig. Daher muss jeder Schuss sitzen.