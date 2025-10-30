Vivo X300 Pro: Fotohandy mit Zeiss-Kamera im Test

Das neue 1400-Euro-Smartphone von Vivo ähnelt optisch seinem erst vor einem halben Jahr in Österreich erschienenen Vorgänger – hier geht es zum Test. Unter der Haube hat sich aber einiges getan – das X300 Pro hat ein Prozessor-Upgrade auf den neuen Dimensity 9500 von MediaTek erhalten, der in Form höherer 3D-Performance vor allem für Gamer Vorteile bringt. Zudem hat Vivo das Betriebssystem überarbeitet - aber ist es auch besser?