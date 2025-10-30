Vivo X300 Pro: Fotohandy mit Zeiss-Kamera im Test

Der chinesische Smartphone-Hersteller Vivo bringt mit dem X300 Pro ein neues High-End-Fotohandy nach Österreich – mit üppig ausgestatteter Zeiss-Kamera und 200-Megapixel-Auflösung, neuester Funktechnik und schnellen Anschlüssen. Doch das Gerät will nicht nur bei der Hardware, sondern auch beim Preis mit den Top-Smartphones von Apple und Samsung konkurrieren. Kann es überzeugen? Krone+ hat das X300 Pro getestet.
Das neue 1400-Euro-Smartphone von Vivo ähnelt optisch seinem erst vor einem halben Jahr in Österreich erschienenen Vorgänger – hier geht es zum Test. Unter der Haube hat sich aber einiges getan – das X300 Pro hat ein Prozessor-Upgrade auf den neuen Dimensity 9500 von MediaTek erhalten, der in Form höherer 3D-Performance vor allem für Gamer Vorteile bringt. Zudem hat Vivo das Betriebssystem überarbeitet - aber ist es auch besser?
