Juicy Revelations
Strobl, the ORF’s key witness, and a company Mercedes
During the cell phone seizure, the employee who brought down former ORF Director General Roland Weißmann with his chats was stopped in an interesting vehicle: The Mercedes is registered to a company for which ORF manager Pius Strobl’s private firm works.
Numerous compliance reports were filed by ORF Foundation Board members against top manager Pius Strobl, leading to his suspension on Monday—announced by General Director Ingrid Thurnher. Internally, details of the specific allegations made by the Foundation Board members—some of whom certainly have unresolved issues with Strobl—are being kept under wraps. They are likely to be manifold.
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