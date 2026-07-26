Ritterspiele bringen Gäste zurück ins Mittelalter

Für den Sohn der Veranstalter-Familie, Lukas Riegler ist es jedes Mal aufs Neue eine ganz besondere Zeit. „Die Zeit, in der die Ritterspiele stattfinden, fühlt sich wie in einer Zeitkapsel an – eine Zeit, die komplett anders ist, als das restliche Jahr. Man bekommt vom Alltag kaum etwas mit, ist völlig abgeschirmt von der Außenwelt“, sagt der IT-Dienstleister (36) bei einem Rundgang am Areal.