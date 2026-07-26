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Ritterspiele bringen Gäste zurück ins Mittelalter

Kärnten
26.07.2026 06:00
Auch heuer werden wieder Ritterturniere stattfinden.
Auch heuer werden wieder Ritterturniere stattfinden.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Ab 1. August dreht sich am Areal der Burg Sommeregg wieder alles ums Mittelalter. Ritterspiele, ein Gauklermarkt, musikalische Unterhaltung und ritterliche Menüs warten. 

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Nur noch wenige Tage und die Ritterspiele können beginnen. Noch laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das Gelände der Burg Sommeregg verwandelt sich gerade in ein mittelalterliches Dorf.

Für den Sohn der Veranstalter-Familie, Lukas Riegler ist es jedes Mal aufs Neue eine ganz besondere Zeit. „Die Zeit, in der die Ritterspiele stattfinden, fühlt sich wie in einer Zeitkapsel an – eine Zeit, die komplett anders ist, als das restliche Jahr. Man bekommt vom Alltag kaum etwas mit, ist völlig abgeschirmt von der Außenwelt“, sagt der IT-Dienstleister (36) bei einem Rundgang am Areal. 

Die Vorbereitungen für das Spektakel laufen auf Hochtouren.
Die Vorbereitungen für das Spektakel laufen auf Hochtouren.(Bild: Roland Holitzky)

Neues Programm, neue Aussteller
Nicht nur ein neues Stück mit einer neuen Geschichte wartet ab 1. August  auf die Zuschauer – auch am Gauklermarkt finden Besucher wieder Aussteller, die bisher nicht vor Ort waren. „Wir überlegen uns immer etwas Neues für die Gäste – für viele sind die Ritterspiele ein Pflichttermin“, freut sich der 36-Jährige über den Zuspruch des Mittelalterfests. 

Öffnungszeiten

1. bis 23. August
Ritterturnier in der Mittelalterarena
(ca. 2 Stunden inkl. Pause):
Dienstag und Mittwoch: 17:30 Uhr
Donnerstag bis Samstag: 15:00 und 19:00 Uhr
Sonntag und Feiertag: 11:30 und 17:30 Uhr

Von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen finden die Ritterspiele zweimal täglich statt. Montag Ruhetag.

Mittelaltermarkt & Gauklerei:
Dienstag bis Samstag ab 13 Uhr
Sonntag und Feiertag ab 10 Uhr

Uns so werden heuer nicht nur professionelle Reiter ihre spektakulären Kunststücke aufführen, auch ein Drache wird dabei sein. 

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