Afghane (23) schlug im Streit auf Kollegen ein

Doch offenbar war damit die Sache nicht gegessen! Der jüngere Mann kam erneut in das Lokal, um weiter zu kämpfen. Er bedrohte ihn und erst Polizeibeamten stoppten ihn. Er wurde erst am Posten befragt und später wegen des Verdachts der Körperverletzung und der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt.