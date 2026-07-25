Afghane (23) schlug im Streit auf Kollegen ein

In Streit schlug ein 23-jähriger Afghane Samstagnachmittag in einem Klagenfurter Lokal auf seinen Arbeitskollegen (26) ein. Gäste verhinderten Schlimmeres, doch der junge Mann gab nicht auf und kam zurück!
Warum die beiden Männer, beide afghanische Staatsbürger, gestritten haben, ist bisher unklar. Der Streit am Samstag wurde jedenfalls schnell zu einem Faustduell. Der 23-Jährige schlug dabei mehrfach in das Gesicht des 26-Jährigen. „Erst durch das Eingreifen mehrerer unbeteiligter Personen konnten die beiden voneinander getrennt werden“, heißt es von Seiten der Polizei zu dem Vorfall.
Doch offenbar war damit die Sache nicht gegessen! Der jüngere Mann kam erneut in das Lokal, um weiter zu kämpfen. Er bedrohte ihn und erst Polizeibeamten stoppten ihn. Er wurde erst am Posten befragt und später wegen des Verdachts der Körperverletzung und der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt.
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