Gemüse statt Fleisch? So grillen die Kärntner

Für Haybäck sei es daher logisch, dass Frauen gerne den Männern die Verantwortung beim Grillen überlassen. „Viele denken, Frauen hätten Angst vorm Grillen, aber das erlebe ich in meinen Kursen gar nicht. Die meisten empfinden Grillen einfach als eine zusätzliche Verpflichtung im Haushalt“, erzählt Haybäck und führt weiter aus: „Im Grunde ist es beim Grillen genauso, wie bei anderen Angelegenheiten: Was von der Pflicht zum Vergnügen wird, verändert die Situation.“