Keine Lohngerechtigkeit ohne Lohntransparenz

Bis zum 7. Juni hatte Österreich Zeit, die EU-Lohntransparenzrichtlinie umzusetzen – das ist trotz zweieinhalbjährigen Verhandlungsmarathons nicht geschehen. Gerade für Vorarlberger Frauen ist das eine schlechte Nachricht.
Dinah Djalinous-Glatz deutet vor einer Gruppe von Vorarlberger Betriebsräten bei ihrem Vortrag in Bregenz auf eine Grafik. Zwei Balken zur Illustrierung der Lohnunterschiede sorgen dabei für ein Raunen im Raum: einer hell-, einer dunkelblau. Der hellblaue, beschriftet mit Österreich, überragt den dunkelblauen, den EU-Schnitt, deutlich. „Das ist die Ausgangssituation, von der wir reden“, sagt die ÖGB-Expertin, die Teil des Verhandlungsteams zur Umsetzung der Richtlinie war.
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