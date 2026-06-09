Keine Lohngerechtigkeit ohne Lohntransparenz

Dinah Djalinous-Glatz deutet vor einer Gruppe von Vorarlberger Betriebsräten bei ihrem Vortrag in Bregenz auf eine Grafik. Zwei Balken zur Illustrierung der Lohnunterschiede sorgen dabei für ein Raunen im Raum: einer hell-, einer dunkelblau. Der hellblaue, beschriftet mit Österreich, überragt den dunkelblauen, den EU-Schnitt, deutlich. „Das ist die Ausgangssituation, von der wir reden“, sagt die ÖGB-Expertin, die Teil des Verhandlungsteams zur Umsetzung der Richtlinie war.