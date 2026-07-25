Süße Wassermelonen aus dem Land des Wintersports

Was die Zukunft bringt, wird das Klima weisen

Ob sich das südliche Kürbisgewächs in Tirol etablieren wird? „Das kann man noch nicht sagen. Das hängt vom Klima ab“, lautet die Antwort des Melonen-Bauern. Er will jedoch dranbleiben, so wie andere heimische Pioniere. Dass Wassermelonen viel Wasser brauchen, kann Norz nicht bestätigen. Er zeigt auf eine Tröpfchenbewässerung. „Ich brauche nicht mehr als bei anderen Kulturen.“ Der Landwirt hat die Melone als robuste Frucht kennengelernt, die wenig krankheitsanfällig ist.