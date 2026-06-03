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„Es ist alles für das Spektakel angerichtet!“

Adabei Österreich
03.06.2026 12:18
Er ist der Mann, der hinter dem Konzert-Spektakel in Schladming steht: Klaus Leutgeb lotste die ...
Er ist der Mann, der hinter dem Konzert-Spektakel in Schladming steht: Klaus Leutgeb lotste die Stars zum „Summer Opening“ in die Steiermark.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Die „Krone“ hinter den Kulissen der größten Sommer-Eröffnungsparty der Alpen, die heute startet. Fünf Tage lang tritt ein Star nach dem anderen in Schladming beim großen „Summer Opening“ auf. Wir begleiteten den Mann, der hinter dem Spektakel steht, in die Arena, in der Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich und Plácido Domingo bis Sonntag auftreten werden.

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Bis Sonntag wird in Schladming beim Summer Opening geklotzt und nicht gekleckert. Für den Mann, der hinter dem Bombast-Projekt steckt, ist’s „Business as usual“. Klaus Leutgeb feierte gerade erst 56. Geburtstag und schenkt der Region fünf Mega-Konzerte vor Traumkulisse.

Erfolg mit den Backstreet Boys. . .
„Wir haben das Bergpanorama ins Bühnenbild quasi hinein genommen. Ist doch recht gut gelungen“, stapelt er, der zuletzt mit den Backstreet Boys in Österreich einen Coup landete, tief. Wobei das bei dem Line Up recht schwierig sein wird. . .

Leutgeb mit seinen Mitarbeitern bei den letzten Vorbereitungen für das fünftägige Spektakel.
Leutgeb mit seinen Mitarbeitern bei den letzten Vorbereitungen für das fünftägige Spektakel.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

. . .denn von Scooter, über Sarah Connor, bis hin zu Roland Kaiser, Rainhard Fendrich und Plácido Domingo wird in der Steiermark mit einem Star-Ensemble aufgefahren. Auch haben sich zu diesem Spektakel einige VIPs angekündigt, „Wobei das Wichtigste ist, dass jeder Besucher, an allen fünf Tagen, ein tolles Erlebnis hat“, so Leutgeb zuletzt. Es sei gesagt, der Mann steht zu seinem Wort – muss nur noch der Wettergott mitspielen. Aber der dürfte ja ein Schladming-Fan sein.

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