„Es ist alles für das Spektakel angerichtet!“

. . .denn von Scooter, über Sarah Connor, bis hin zu Roland Kaiser, Rainhard Fendrich und Plácido Domingo wird in der Steiermark mit einem Star-Ensemble aufgefahren. Auch haben sich zu diesem Spektakel einige VIPs angekündigt, „Wobei das Wichtigste ist, dass jeder Besucher, an allen fünf Tagen, ein tolles Erlebnis hat“, so Leutgeb zuletzt. Es sei gesagt, der Mann steht zu seinem Wort – muss nur noch der Wettergott mitspielen. Aber der dürfte ja ein Schladming-Fan sein.