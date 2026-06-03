„Hyper Hyper!“ Scooter startet den Konzert-Reigen

Mehr als 6000 Gäste erwarten die Veranstalter beim ersten von fünf Konzerten des Summer-Openings in Schladming. Die „Krone“ hat sich vor dem Beginn unter Fans umgehört – ein Groupie war sogar schon bei über 3000 Konzerten von H. P. Baxxter!
Die Kapperl glitzern bunt, die Bauchtaschen von Lisa und Laura auch. Die beiden Steirerinnen aus Rein sind im Party-Modus, kurz nachdem am Mittwoch die Tore für das Scooter-Konzert im Planai-Zielstadion geöffnet haben. „Diese Musik gehört zu unserer Jugend dazu“, sagt Lisa. „Mit 15 war Scooter mein allererstes Konzert!“ Heute sind die beiden Mütter – „wann haben wir also noch Gelegenheit zum Feiern?“
Mit 6000 Gästen rechneten die Veranstalter beim ersten von fünf Konzerten des neuen Summer-Openings in Schladming insgesamt. Das Wetter? Eine Zitterpartie. Die Stimmung? Hyper Hyper!
Ganze Familien kamen zur Techno-Show
Nicht weit entfernt stehen Felicitas und ihre beiden Töchter Sarah (26) und Samara (15). Die Mama hat die ganze Familie mit ihrer Leidenschaft für Techno und Hardstyle angesteckt – zu Hause in Leoben läuft ständig Scooter, „bei Staubsaugen und sonst auch oft“. Das überträgt sich auf die Jugend: „Ich mag das Laute. Viel Bass“, sagt Samara.
Der tatsächlich größte Fan der legendären Formation ist aber Christiane. Die Deutsche aus der Nähe von Köln steht als Allererste, zwei Stunden vor dem Einlass, beim Bühneneingang. „Das Feeling, das sie rüberbringen – das baut einfach auf.“ Über 3000 Konzerte habe sie in den vergangenen dreißig Jahren gesehen. „Ich hatte damals Leukämie, und sie haben mir unglaublich viel Kraft gegeben.“ Und natürlich hat auch H. P. das schon gewürdigt.
Vier weitere Konzerte folgen
Um etwa 20.30 Uhr beginnt das Konzert. Danach folgen am Donnerstag Sarah Connor, am Freitag Roland Kaiser, am Samstag Rainhard Fendrich und am Sonntag komplettiert Plácido Domingo den fünffachen Reigen. 30.000 Karten wurden insgesamt verkauft.
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