Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tausende in Schladming

„Hyper Hyper!“ Scooter startet den Konzert-Reigen

Steiermark
03.06.2026 18:53
Die Stimmung in Schladming war schon vor Konzertbeginn „Hyper Hyper“.
Die Stimmung in Schladming war schon vor Konzertbeginn „Hyper Hyper“.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Mehr als 6000 Gäste erwarten die Veranstalter beim ersten von fünf Konzerten des Summer-Openings in Schladming. Die „Krone“ hat sich vor dem Beginn unter Fans umgehört – ein Groupie war sogar schon bei über 3000 Konzerten von H. P. Baxxter!

0 Kommentare

Die Kapperl glitzern bunt, die Bauchtaschen von Lisa und Laura auch. Die beiden Steirerinnen aus Rein sind im Party-Modus, kurz nachdem am Mittwoch die Tore für das Scooter-Konzert im Planai-Zielstadion geöffnet haben. „Diese Musik gehört zu unserer Jugend dazu“, sagt Lisa. „Mit 15 war Scooter mein allererstes Konzert!“ Heute sind die beiden Mütter – „wann haben wir also noch Gelegenheit zum Feiern?“

Mit 6000 Gästen rechneten die Veranstalter beim ersten von fünf Konzerten des neuen Summer-Openings in Schladming insgesamt. Das Wetter? Eine Zitterpartie. Die Stimmung? Hyper Hyper!

Ganze Familien kamen zur Techno-Show
Nicht weit entfernt stehen Felicitas und ihre beiden Töchter Sarah (26) und Samara (15). Die Mama hat die ganze Familie mit ihrer Leidenschaft für Techno und Hardstyle angesteckt – zu Hause in Leoben läuft ständig Scooter, „bei Staubsaugen und sonst auch oft“. Das überträgt sich auf die Jugend: „Ich mag das Laute. Viel Bass“, sagt Samara.

Christiane aus Köln war bei über 3000 Scooter-Konzerten – und natürlich auch in Schladming mit ...
Christiane aus Köln war bei über 3000 Scooter-Konzerten – und natürlich auch in Schladming mit dabei.(Bild: Jürgen Fuchs)
Lisa und Laura reisten aus Rein an
Lisa und Laura reisten aus Rein an(Bild: Jürgen Fuchs)
Superfans freuten sich auf „Hyper Hyper“
Superfans freuten sich auf „Hyper Hyper“(Bild: Jürgen Fuchs)
Samara, Felicitas und Sarah aus Leoben
Samara, Felicitas und Sarah aus Leoben(Bild: Jürgen Fuchs)
Christiane aus Köln (2. v. li.) mit anderen Fans in der ersten Reihe
Christiane aus Köln (2. v. li.) mit anderen Fans in der ersten Reihe(Bild: Jürgen Fuchs)
Klicken Sie sich durch die Bildergalerie...
Klicken Sie sich durch die Bildergalerie...(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)

Der tatsächlich größte Fan der legendären Formation ist aber Christiane. Die Deutsche aus der Nähe von Köln steht als Allererste, zwei Stunden vor dem Einlass, beim Bühneneingang. „Das Feeling, das sie rüberbringen – das baut einfach auf.“ Über 3000 Konzerte habe sie in den vergangenen dreißig Jahren gesehen. „Ich hatte damals Leukämie, und sie haben mir unglaublich viel Kraft gegeben.“ Und natürlich hat auch H. P. das schon gewürdigt. 

Lesen Sie auch:
Am Mittwochabend startet der Konzertreigen in Schladming mit Scooter. 
Konzerte in Schladming
30.000 Besucher heißen den Sommer willkommen
01.06.2026

Vier weitere Konzerte folgen
Um etwa 20.30 Uhr beginnt das Konzert. Danach folgen am Donnerstag Sarah Connor, am Freitag Roland Kaiser, am Samstag Rainhard Fendrich und am Sonntag komplettiert Plácido Domingo den fünffachen Reigen. 30.000 Karten wurden insgesamt verkauft. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
03.06.2026 18:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
110.397 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
105.776 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Tirol
Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer
78.768 mal gelesen
Der 61-Jährige wurde noch mittels Tau geborgen und dann in die Klinik gebracht. Dort erlag er ...
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1181 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1016 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Innenpolitik
Schon zwei Klagen gegen geplantes Kopftuchverbot
825 mal kommentiert
Mit dem nächsten Schuljahr tritt das Verbot in Kraft.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf