„Hyper Hyper!“ Scooter startet den Konzert-Reigen

Der tatsächlich größte Fan der legendären Formation ist aber Christiane. Die Deutsche aus der Nähe von Köln steht als Allererste, zwei Stunden vor dem Einlass, beim Bühneneingang. „Das Feeling, das sie rüberbringen – das baut einfach auf.“ Über 3000 Konzerte habe sie in den vergangenen dreißig Jahren gesehen. „Ich hatte damals Leukämie, und sie haben mir unglaublich viel Kraft gegeben.“ Und natürlich hat auch H. P. das schon gewürdigt.