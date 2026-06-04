“Thou shalt not kill! That applies to suicide as well”

St. Josef Church in Margareten, Vienna’s fifth district, is locked and covered in scaffolding. “The subway shaft is right beneath us,” explains Matthias Beck as he unlocks the door, “which has caused the church to sink by seven centimeters.” The native of Hanover has been a chaplain here since his retirement—and is also a theologian, university professor, pharmacist, physician, and member of the ethics commission that advises the Austrian federal government. Who better than him to assess the case of Marcel, who has sparked a wave of compassion?