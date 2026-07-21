ÖBB war heuer keinen einzigen Monat pünktlich

Auch auf der zentralen Weststrecke und den Anschlüssen von und nach Krems sowie weiteren stark frequentierten Verbindungen wurden lediglich Quoten zwischen 90 und 95 Prozent erreicht. Für Krumböck ist das ein deutliches Warnsignal: „Es kann schon einmal zu Verspätungen kommen. Doch das muss die Ausnahme sein. Pendler haben ein Recht auf einen verlässlichen Fahrplan und pünktliche Verbindungen.“