Soll auch der Zivildienst verlängert werden?

Ihre Meinung zählt!

Welche Argumente sprechen aus Ihrer Sicht für oder gegen eine gleich lange Dienstdauer bei Bundesheer und Zivildienst? Wo sehen Sie die Vor- und Nachteile einer Verlängerung des Zivildienstes für soziale Einrichtungen? Welche Auswirkungen hätte eine längere Dienstzeit auf Ausbildung, Studium und Berufseinstieg? Welche Reformen wünschen Sie sich generell bei Wehrpflicht und Zivildienst?