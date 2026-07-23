Soll auch der Zivildienst verlängert werden?

Eine Verlängerung der Wehrpflicht könnte schon bald bevorstehen. Inwieweit sich diese Änderung auf die Zivildienst-Alternative auswirkt, ist noch offen. Unsere Frage des Tages vom 23. Juli lautet: „Wenn der Wehrdienst verlängert wird, soll dann auch der Zivildienst verlängert werden?“
Ihre Meinung zählt!
Welche Argumente sprechen aus Ihrer Sicht für oder gegen eine gleich lange Dienstdauer bei Bundesheer und Zivildienst? Wo sehen Sie die Vor- und Nachteile einer Verlängerung des Zivildienstes für soziale Einrichtungen? Welche Auswirkungen hätte eine längere Dienstzeit auf Ausbildung, Studium und Berufseinstieg? Welche Reformen wünschen Sie sich generell bei Wehrpflicht und Zivildienst?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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