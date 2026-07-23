An dieser Uni wird Prinzessin Eléonore studieren

Für Eléonore ist der Schritt ins Ausland keine große sprachliche Herausforderung. Die am 16. April 2008 in Anderlecht geborene Prinzessin spricht fließend Französisch, Niederländisch und Englisch. Seit 2023 besuchte sie die International School of Brussels, nachdem sie zuvor am Heilig-Hartcollege in Tervuren auf Niederländisch unterrichtet worden war.