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Royal verlässt Belgien

An dieser Uni wird Prinzessin Eléonore studieren

Royals
23.07.2026 11:41
Beim Nationalfeiertag in Brüssel zeigte sich Prinzessin Eléonore (18) mit ihrer Familie (im ...
Beim Nationalfeiertag in Brüssel zeigte sich Prinzessin Eléonore (18) mit ihrer Familie (im Bild: Bruder Prinz Gabriel). Nun verrät das belgische Königshaus, wie es für die jüngste Tochter von König Philippe und Königin Mathilde weitergeht.(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Belgien bekommt eine neue Studentin im Ausland: Prinzessin Eléonore (18), die jüngste Tochter von König Philippe und Königin Mathilde, verlässt im Herbst das Elternhaus und startet ein neues Kapitel ihres Lebens. Die junge Royal geht für ihr Studium in die Niederlande.

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Ab September wird Eléonore am renommierten University College Utrecht (UCU) studieren, dem Honours College der Universität Utrecht. Dort beginnt sie einen englischsprachigen Bachelorstudiengang in Liberal Arts & Sciences – ein vielseitiges Studium, bei dem sie ihre Schwerpunkte selbst aus verschiedenen Fachbereichen zusammenstellen kann.

Statt eines klassischen Stundenplans mit einem festgelegten Programm bietet der Studiengang besonders viel Freiheit. Eléonore kann aus mehr als 200 Fächern aus den Bereichen Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften auswählen und ihr Studium nach ihren eigenen Interessen gestalten.

Eléonore mit ihrer Schwester, Kronprinzessin Eliksabeth, die in Oxford und Harvard studiert hat.
Eléonore mit ihrer Schwester, Kronprinzessin Eliksabeth, die in Oxford und Harvard studiert hat.(Bild: AFP/BENOIT DOPPAGNE)

Studenten-WG am Campus
Für die kommenden drei Jahre wird die belgische Prinzessin sogar direkt auf dem Campus wohnen. Das gehört zum Konzept des University College Utrecht: Die Studierenden leben und lernen gemeinsam in einer internationalen Umgebung.

Für Eléonore ist der Schritt ins Ausland keine große sprachliche Herausforderung. Die am 16. April 2008 in Anderlecht geborene Prinzessin spricht fließend Französisch, Niederländisch und Englisch. Seit 2023 besuchte sie die International School of Brussels, nachdem sie zuvor am Heilig-Hartcollege in Tervuren auf Niederländisch unterrichtet worden war.

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Geige, soziales Engagemnt und Auslandserfahrung
Die jüngste Tochter des belgischen Königspaares ist nicht nur akademisch vielseitig interessiert. Eléonore gilt als kreative Prinzessin, spielt Geige und begeistert sich für Sportarten wie Skifahren, Segeln und Tennis.

Auch soziales Engagement spielt in ihrem Leben eine wichtige Rolle. Während der Corona-Pandemie unterstützte sie isolierte ältere Menschen mit Telefonaten und engagiert sich seit Jahren in der Jugendarbeit, unter anderem bei den Pfadfindern.

Mit ihrem Umzug in die Niederlande folgt Eléonore dem Weg vieler junger Royals, die für ihre Ausbildung bewusst internationale Erfahrungen sammeln. Nach ihrer älteren Schwester Prinzessin Elisabeth, die unter anderem in Oxford studierte, schlägt nun auch die jüngste Tochter von König Philippe und Königin Mathilde ihren eigenen Weg ein.

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