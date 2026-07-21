Nach 50 Jahren: Johann Lafer zurück im Lehrbetrieb

Seine heimtückische Krebserkrankung lässt er sich im Gespräch mit der „Krone“ nicht anmerken. Lafers Sätze sind am Punkt und wohl formuliert. Die Lehre in der Gösser habe ihn jedenfalls nachhaltig geprägt. „Ich habe gelernt, dass Leistung auch belohnt wird – ohne Einsatz schaffst du aber nichts.“ Nur Gulasch hat er lange nicht mehr sehen können. „Ich habe es einfach gehasst, hab ja 30 Jahre später noch nicht weinen können, weil meine Tränen alle im Gulasch waren. Darum hat das bei mir auch kulinarisch nie eine Rolle gespielt.“