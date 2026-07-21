Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Graz: Wo alles begann

Nach 50 Jahren: Johann Lafer zurück im Lehrbetrieb

Steiermark
21.07.2026 16:04
Zum 50. Jubiläum des Lehrabschlusses gab’s Gulasch: Franz Grossauer, Christof Widakovich, Johann ...
Zum 50. Jubiläum des Lehrabschlusses gab’s Gulasch: Franz Grossauer, Christof Widakovich, Johann Lafer, Michael Feiertag und Robert Grossauer (v.l.).(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Marcus Stoimaier
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Marcus Stoimaier und Hannes Baumgartner

Im Gösser Bräu in Graz begann einst die Weltkarriere von Starkoch Johann Lafer. Für die „Krone“ erinnerte er sich an Tränen, warum er jahrelang kein Gulasch sehen konnte und an eine ziemlich bittere Niederlage.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wenn der wohl berühmteste Koch Österreichs sich in seiner steirischen Heimat die Ehre gibt, ist meist ein großer Bahnhof garantiert. Und am Dienstag besuchte Johann Lafer noch dazu jenen Ort, wo einst alles begann. Ziemlich auf den Tag genau vor 50 Jahren absolvierte der TV-Liebling im Grazer Gösser Bräu seine Lehrabschlussprüfung.

Steiermark Tourismus in Person von Chef Michael Feiertag und die Gastro-Familie Grossauer als aktueller Pächter der Gasthaus-Institution luden deshalb zu Tisch. Und von Ski-Ass Nici Schmidhofer, Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, ORF-Landeschef Gerhard Koch, Autorin Claudia Rossbacher über die einstigen Sturm-Präsidenten Alois Paul, Charly Temmel und Hannes Kartnig bis zu den legendären Gastronomen Friederike Weitzer, Günther Huber und Peter Florian sind viele gekommen.

Lafer-Fans: Hermann Schützenhöfer, Nicole Schmidhofer und Karl Hohenlohe (v.l.).
Lafer-Fans: Hermann Schützenhöfer, Nicole Schmidhofer und Karl Hohenlohe (v.l.).(Bild: Jürgen Fuchs)

„Habe nur Zwiebel geschnitten“
„Ich denke mit besonderer Freude an meine Zeit hier zurück. Alles, was danach passiert ist, habe ich ja hier gelernt“, freute sich Lafer. Dabei wäre beinahe alles anders gekommen: „Nach eineinhalb Jahren wollte ich hinschmeißen. Ich habe ja nur Zwiebel für das Gulasch geschnitten und Fleisch ausgelöst. Es ist meinen Eltern zu verdanken gewesen, dass ich nicht aufgegeben habe“, ist der Oststeirer ehrlich.

Genuss- Quartett: Manfred Tement, Waltraud Hutter, Charly Temmel, Armin Tement (von links).
Genuss- Quartett: Manfred Tement, Waltraud Hutter, Charly Temmel, Armin Tement (von links).(Bild: Jürgen Fuchs)

Seine heimtückische Krebserkrankung lässt er sich im Gespräch mit der „Krone“ nicht anmerken. Lafers Sätze sind am Punkt und wohl formuliert. Die Lehre in der Gösser habe ihn jedenfalls nachhaltig geprägt. „Ich habe gelernt, dass Leistung auch belohnt wird – ohne Einsatz schaffst du aber nichts.“ Nur Gulasch hat er lange nicht mehr sehen können. „Ich habe es einfach gehasst, hab ja 30 Jahre später noch nicht weinen können, weil meine Tränen alle im Gulasch waren. Darum hat das bei mir auch kulinarisch nie eine Rolle gespielt.“

Schmähführer in der Küche: Josef Sorger (links) und Johann Lafer
Schmähführer in der Küche: Josef Sorger (links) und Johann Lafer(Bild: Jürgen Fuchs)

Eine offene Fehde mit Augenzwinkern
Am Dienstag kam’s auch zum Wiedersehen mit Josef Sorger. „Er hat mir damals beim Lehrlingswettbewerb in Bad Gleichenberg den Sieg weggeschnappt. Ich glaube heute noch, dass er mir bei den Brandteigkrapfen unbemerkt den Herd ausgeschaltet hat“, lächelt Lafer. Sorger, einst Lehrling im Steirerhof, später erfolgreicher Hotelmanager, kontert: „Aber geh, ich war ja Ministrant – an so etwas hab ich nicht einmal zu denken gewagt. Der Johann war halt nur die großen Portionen aus der Gösser gewohnt.“

Lesen Sie auch:
Johann Lafer (3. v. l.) mit Kochkollegen Hans Haas, Christof Widakovich, Jürgen Kleinhappl bei ...
„Verdammt hart“
Johann Lafer spricht offen über Krebserkrankung
18.07.2026
Will Traum erfüllen
Krebskranker TV-Koch Lafer will zum Mount Everest
28.06.2026
Lafer zur „Krone“:
„Brauche Zeit – aber ich werde den Krebs besiegen“
01.06.2026
Lafer bricht Lanze für Lehre
„Ohne Basis geht nichts“

Während Johann Lafer vor 50 Jahren seine Koch-Lehre in Graz abschloss, hat im Center of Excellence der Wirtschaftskammer in Graz das neue Gastro-Ausbildungszentrum seinen Betrieb aufgenommen – quasi als Brutstätte für die neue Generation an steirischen Spitzenköchen.

Vor seinem Besuch im Gösser Bräu machte Lafer auch einen Abstecher in die top-moderne neue Küche. „Die Karriere mit Lehre hast du im besten Sinne vollzogen und bist für Jugendliche auch heute noch Vorbild dafür, was man mit einer Lehre alles bewirken kann“, streut WKO-Tourismus-Spartenobmann Johann Spreitzhofer dem Ausnahmekoch Rosen.

Johann Lafer bekam von der steirischen Wirtschafts- kammer eine Ehrenurkunde für sein ...
Johann Lafer bekam von der steirischen Wirtschafts- kammer eine Ehrenurkunde für sein Lebenswerk.(Bild: Foto Fischer)

Die Kraft einer fundierten Ausbildung
Lafer hielt trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Spitzengastronomie ein Plädoyer für Bodenständigkeit und die Bedeutung einer soliden Lehre: „Ich kann nur etwas gut machen, wenn ich eine solide Basis habe“, so Lafer. Dass aus seiner Lehre im Gösser Bräu eine internationale Karriere entstehen konnte, zeige, „welche Kraft in einer fundierten Ausbildung steckt“.

Mit dem neuen Ausbildungszentrum will die Wirtschaftskammer ein weiteres Ausrufezeichen zur Attraktivierung der Lehre in der Gastro setzen. Denn die Lehrlingszahlen sind in den letzten Jahren gesunken, vielen Betrieben fehlen Fachkräfte. Aktuell gibt es in der steirischen Gastronomie 242 Lehrlinge, in der Hotellerie sind es 515. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
21.07.2026 16:04
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
146.630 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
146.042 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
136.289 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
937 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
575 mal kommentiert
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Innenpolitik
Kammer-Präsidentin legt Ruck jetzt Rücktritt nahe
557 mal kommentiert
Machtprobe zwischen Walter Ruck und Martha Schultz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf