30.000 Besucher heißen den Sommer willkommen

„Wir setzen mit dem Summer-Opening bewusst ein Zeichen“, sagt Andreas Keinprecht, Vorsitzender des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein. Ein Zeichen nämlich, das sich in den Nächtigungszahlen – insgesamt sind es mehr als vier Millionen im Jahr – bereits abzeichnet: Dass der Sommer im steirischen Ski-Mekka mittlerweile genauso wichtig ist wie der Winter. 50.000 Zuschauer kamen zu den drei Backstreet-Boys-Konzerten im Dezember. Nun werden es bei fünf Konzerten mehr als 30.000 sein. „Die warme Jahreszeit gewinnt immer mehr an Bedeutung, weil die Leute gemäßigte Temperaturen suchen“, erklärt Keinprecht. „Die Natur, die Nähe zu den Bergen und den wilden Wassern – das zieht an.“