Regierungsklausur „voller Energie“ und Projekten

Dieser spielte auch beim Gedankenaustausch eine wichtige Rolle. Immerhin soll die neue Wasserschiene quer durch Kärnten auch im Wörthersee verlaufen. „Das ist ein enorm wichtiges Projekt für Kärnten und wird in Zukunft auch notwendig sein“, so Fellner, der damit rechnet, dass der Baubeginn noch in dieser Legislaturperiode starten soll.