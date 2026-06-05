Dieser Stadtturm soll Künstlern eine Bühne bieten

Über besondere Räume verfügt der Stadtturm in Gmünd. Dieser soll weiter mit Künstlern und deren Werken belebt werden. Vorrangig soll dort heimischen Künstlern eine Bühne geboten werden.
Nachdem die Kulturinitiative mit ihrer Hauptausstellung ins Haus der Kunst übersiedelt ist, ist der historische Stadtturm in Gmünd frei geworden. Doch dieser soll weiter belebt werden. „Als Gemeinde ist es uns ein großes Anliegen, den besonderen Turm mit besonderen Menschen aus der Region zu füllen. Und so wurde mir von Manfred Tischitz, dem Initiator des Hauses des Staunens, Künstler Klaus Frost vorgeschlagen“, erzählt Bürgermeister Claus Faller.
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