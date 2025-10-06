Plakolm: „Setzen uns für EU-Beitrittsprozess ein“

Nach dem Gespräch plante Plakolm ein Gespräch mit dem nordmazedonischen Außenminister Timčo Mucunski und einen Firmenbesuch beim Energieversorger EVN Makedonija. Anschließend geht es mit dem Auto weiter in die kosovarische Hauptstadt Pristina, gemeinsam mit der slowenischen Europastaatssekretärin. Dort stehen unter anderem ein Gespräch mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten des Kosovo, der Besuch eines Projekts für benachteiligte Jugendliche und ein Treffen mit der Präsidentin auf dem Programm. Auch Vertreterinnen und Vertreter österreichischer Unternehmen und der Zivilgesellschaft wird Plakolm treffen.