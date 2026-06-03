Israel für US-Abgeordneten „Sozialhilfeempfänger“

Geharnischtes Posting auf X

Auch Massie ist nicht einverstanden mit der Vorgehensweise Israels im Nahostkonflikt. In einem geharnischten Social-Media-Posting geht der Abgeordnete aus Kentucky zwar nicht direkt auf Netanyahu los, aber auf Israel an sich. Man müsse nur die Auslandshilfe einen Monat lang zurückhalten und schon würde man aufhören, „die Nachbarn zu bombardieren“.