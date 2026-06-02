Netanyahu kämpft nun um sein politisches Überleben

Die israelische Knesset hat am Dienstag in erster Lesung für einen Gesetzentwurf zur eigenen Auflösung gestimmt. 106 der 120 Abgeordneten unterstützten die von der Regierung eingebrachte Vorlage. Sie sieht vor, die nächste Parlamentswahl zwischen dem 8. September und dem 20. Oktober abzuhalten. Bevor das Parlament tatsächlich aufgelöst werden kann, muss der Entwurf noch zwei weitere Lesungen passieren.