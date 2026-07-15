Kronprinzessin Victoria verzaubert im Floral-Look

Nach dem traditionellen Geburtstagslied ging es für die royale Familie in einer feierlichen Pferdekutsche durch die Straßen von Borgholm. Am Abend folgte das große Highlight: Das feierliche Geburtstagskonzert in der stimmungsvollen Schlossruine von Borgholm, das live im schwedischen Fernsehen übertragen wurde. Neben musikalischen Top-Acts stand dabei vor allem der gute Zweck im Vordergrund – es wurden fleißig Spenden für den Kronprinzessin-Victoria-Fonds gesammelt, der schwerkranke und behinderte Kinder unterstützt.