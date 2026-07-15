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Kronprinzessin Victoria verzaubert im Floral-Look

Royals
15.07.2026 09:06
Kronprinzessin Victoria verzaubert im romantischen Floral-Look am Victoriatag auf Öland
Kronprinzessin Victoria verzaubert im romantischen Floral-Look am Victoriatag auf Öland(Bild: APA-Images / dana press / SPA)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Am 14. Juli blickt ganz Schweden traditionell auf die Ostseeinsel Öland: Kronprinzessin Victoria feierte ihren 49. Geburtstag! Beim feierlichen „Victoriatag“ (Victoriadagen) zog die Thronfolgerin in einem traumhaften, floralen Sommerkleid alle Blicke auf sich. Besonders süß: Tochter Estelle zeigte sich im perfekten Partner-Look.

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Für ihren Ehrentag wählte Kronprinzessin Victoria ein absolut märchenhaftes Outfit, das perfekt zum schwedischen Sommer passt. Die Thronfolgerin glänzte in einem bodenlangen, fließenden Organza-Gürtelkleid des norwegischen Trend-Labels ByTiMo. 

Das Kleid bestach durch ein romantisches Allover-Blütenmuster in weichen Rosé-, Grün- und Gelbnuancen. Luftig-leichte Dreiviertel-Ärmel, ein dezenter Stehkragen und ein farblich passender Gürtel, der Victorias Taille perfekt betonte, vollendeten den sommerlichen Look.

Dazu kombinierte die Kronprinzessin elegante Riemchen-Sandalen von Gianvito Rossi, funkelnde Libellen-Ohrringe von Maria Nilsdotter sowie eine edle, weiße Leder-Pouch von Miu Miu. Ihre Haare trug sie – ganz klassisch – in einem eleganten, strengen Dutt.

Sommerlich, strahlend, königlich: Kronprinzessin Victoria setzte an ihrem 49. Geburtstag auf ...
Sommerlich, strahlend, königlich: Kronprinzessin Victoria setzte an ihrem 49. Geburtstag auf zarte Pastelltöne, florale Akzente und jede Menge Glamour. Ihr Kleid schien nur eine Botschaft zu haben: Sommer pur!(Bild: APA-Images / dana press / SPA)

Gemeinsam mit Prinzessin Estelle geshoppt?
Besonders herzerwärmend für die royalen Fans vor Ort: Die modische Abstimmung innerhalb der Familie. Ihre Tochter, Prinzessin Estelle (14), trug ebenfalls ein helles, sommerliches Kleid desselben Labels (ByTiMo). Im plissierten Seersucker-Look mit dezenten Lochstickereien harmonierte sie perfekt mit ihrer Mutter. Warensie gemeinsam shoppen?

König Carl Gustaf, Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel, Prinzessin Estelle und ...
König Carl Gustaf, Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel, Prinzessin Estelle und Prinz Oscar beim Victoriatag anlässlich des 49. Geburtstags der schwedischen Kronprinzessin auf Schloss Solliden(Bild: APA-Images / dana press / SPA)

Auch der Rest der Familie zeigte sich stilsicher: Während Königin Silvia im eleganten Tweed-Ensemble von Weill erschien, setzten Prinzessin Sofia (in einem puderrosa Kleid von Andiata) und Prinzessin Madeleine (im Leinen-Look von Paul & Joe) ebenfalls auf frische, sommerliche Töne.

Ganz in Sommerlaune: Prinzessin Madeleine kam in einem luftigen weißen Kleid mit Blumenmuster ...
Ganz in Sommerlaune: Prinzessin Madeleine kam in einem luftigen weißen Kleid mit Blumenmuster zur Geburtstagsfeier und strahlte mit der Sonne um die Wette(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)
An der Seite von Prinz Carl Philip begeisterte die Prinzessin in einem puderrosa Kleid von ...
An der Seite von Prinz Carl Philip begeisterte die Prinzessin in einem puderrosa Kleid von Andiata. Der feminine Look passte ebenfalls perfekt zur sommerlichen Geburtstagsstimmung.(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)

So emotional war die Geburtstagsfeier auf Öland
Der Victoriatag begann wie gewohnt am Nachmittag vor dem königlichen Sommersitz, dem Schloss Solliden auf Öland. Hunderte Fans hatten sich versammelt, um der Kronprinzessin ein Ständchen zu singen. Gemeinsam mit König Carl XVI. Gustaf, Königin Silvia, Ehemann Prinz Daniel sowie den Kindern Estelle und Oscar trat Victoria strahlend vor die Menge.

Nach dem traditionellen Geburtstagslied ging es für die royale Familie in einer feierlichen Pferdekutsche durch die Straßen von Borgholm. Am Abend folgte das große Highlight: Das feierliche Geburtstagskonzert in der stimmungsvollen Schlossruine von Borgholm, das live im schwedischen Fernsehen übertragen wurde. Neben musikalischen Top-Acts stand dabei vor allem der gute Zweck im Vordergrund – es wurden fleißig Spenden für den Kronprinzessin-Victoria-Fonds gesammelt, der schwerkranke und behinderte Kinder unterstützt.

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Mit diesem Auftritt hat Victoria von Schweden einmal mehr bewiesen, warum sie nicht nur die Herzen der Schweden im Sturm erobert, sondern auch als absolute Stilikone der europäischen Königshäuser gilt!

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