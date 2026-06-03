USA versenken Öltanker, Iran attackiert US-Flotte

Raketenalarm in Kuwait und Bahrain

Die USA bestätigten den Beschuss einer iranischen Militäreinrichtung. Man habe damit auf iranische Raketenangriffe reagiert zu haben. Sämtliche vom Iran in Richtung Kuwait und Bahrain abgefeuerten ballistischen Raketen verfehlten laut dem für den Nahen Osten zuständigen Regionalkommando (CENTCOM) ihre Ziele. Zwei auf Kuwait gerichtete Raketen stürzen nach US-Angaben ab oder zerbrachen in der Luft, drei weitere wurden von US- und bahrainischen Truppen abgefangen. Das US-Militär teilte weiter mit, es seien drei vom Iran auf zivile Schiffe abgefeuerte Drohnen abgeschossen worden. Die Schiffe hätten sich rechtmäßig in den Gewässern der Region befunden. Man stehe auch während der aktuellen Waffenruhe weiter bereit, iranische Aggressionen abzuwehren, erklärte CENTCOM.