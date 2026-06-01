Iran will nun „Komplett-Blockade“ von Hormuz

Gegenseitige Brüche der Waffenruhe

Die US-Armee erklärte, am Wochenende Radar- und Drohnenkontrollanlagen im Süden Irans attackiert zu haben. Die sei eine Reaktion auf aggressive Handlungen des Iran gewesen. Unter anderem sei eine US-Drohne vom Typ MQ-1 über internationalen Gewässern abgeschossen worden, wie das US-Zentralkommando (Centcom) erklärte. Der Iran ließ wissen, einen Stützpunkt, der von der US-Armee für Angriffe auf Iran genutzt worden sei, ins Visier genommen zu haben. Der Stützpunkt sei für den Angriff im Süden des Iran genutzt worden.